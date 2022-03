Juventus, rinforzo a centrocampo: Cherubini punta il mediano della Roma

La Juventus per il centrocampo avrebbe puntato un mediano della Roma molto apprezzato da Massimiliano Allegri.

redazionejuvenews

La Juventus ha in mente di acquistare almeno un centrocampista per la prossima stagione. Il club bianconero potrebbe però, anche in relazione alle eventuali cessioni di Arthur e Rabiot, raddoppiare la posta, regalando ben due innesti a Massimiliano Allegri. Oltre ai classici nomi che la Vecchia Signora sta puntando per il ruolo di mezzala, Madama vorrebbe rinforzare anche la mediana con un'operazione in entrata. Jorginho è un obiettivo reale, ma i costi e l'età spaventano la dirigenza juventina, mentre Rovella, di proprietà dei bianconeri, ma in prestito al Genoa, verrà testato poi in estate, ma difficilmente a lui saranno affidate le chiavi del centrocampo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Cherubini, ds della Vecchia Signora, avrebbe messo nel mirino Bryan Cristante, giocatore tuttofare della Roma. Il classe '95, 38 presenze, 3 reti e un assist in stagione tra Serie A, Conference League e Coppa Italia, è un fedelissimo di Mourinho, ma in estate a Roma sarà rivoluzione e l'ex Atalanta potrebbe lasciare i giallorossi dopo quattro stagioni. Il mediano italiano, infatti, nel viavai del centrocampo romanista, dovrebbe essere il sacrificato, ma le pretendenti per lui di certo non mancano.

La Juventus è una di queste, visto anche l'apprezzamento di Massimiliano Allegri per l'ex Benfica. Cristante sarebbe perfetto sia nel ruolo di regista fisico e tattico, sia come mezzala di inserimento. Inoltre, il campione d'Europa potrebbe essere anche utilizzato all'occorrenza come trequartista o addirittura difensore centrale, ruolo che ha ricoperto diverse volte nella sua avventura a Roma. Il contratto del classe '95 scade nel 2024, motivo per cui il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni, cifra che i bianconeri sarebbero disposti a pagare. Anche lo stipendio di Cristante rientra perfettamente nel range delle casse juventine, visto che l'ex Atalanta percepisce attualmente meno di due milioni, importo in linea con la nuova politica della Vecchia Signora, strategia mirata ad abbassare il monte ingaggi.