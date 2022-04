Juventus: contro il Bologna il debutto della quarta maglia

I bianconeri giocheranno la partita in programma contro il Bologna sabato all'Allianz Stadium con una nuova maglia, la quarta di questa stagione

redazionejuvenews

Dopo aver vinto sabato sera contro il Cagliari, la Juventus si trova ora a meno 6 punti dal Milan capolista, rilanciando la volata scudetto in queste ultime sei giornate di campionato. I bianconeri cercheranno di superare Milan, Inter e Napoli per cercare di conquistare il campionato, anche se l'impresa sembra proibitiva per gli uomini di Allegri, non tanto per il calendario, quanto per le avversarie, che sono tre e dovrebbero rallentare tutte insieme. Un'impresa difficile quindi, che dovrà partire comunque dai bianconeri, che dovranno vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione.

Il primo avversario sulla strada di Allegri e dei suoi ragazzi è il Bologna, che sabato alle 19 sarà ospite all'Allianz Stadium. Nell'impianto bianconero, tornato al 100% della capienza e verso il tutto esaurito, la squadra bianconera scenderà in campo con la nuova maglia, creata da Adidas in collaborazione con l'artista di strada brasilianoEduardo Kobra: il kit, nato dalla collaborazione tra l'artista, il marchio delle tre strisce e la società bianconera, presenta uno stile geometrico con forme rettangolari e a diamante con varie tonalità di blu e il giallo come colori principali.

Il kit presenta un colletto normale di colore bianco, così come bianchi saranno il logo Adidas e quello della società, oltre che quello dello sponsor Jeep. La maglia arriva dalla collaborazione con lo street Artist brasiliano, che ha anche aiutato la società a creare un’opera d’arte dedicata all’Academy bianconera in Brasile: un murale dell’artista a San Paolo in cui il bianco e il nero diventano mille colori. Da questa contaminazione è nata questa maglia, la quarta della Signora in questa stagione, che debutterà appunto sabato e che già sta facendo parlare tifosi, divisi tra chi hja apprezzato la nuova collaborazione e chi non ha gradito questa nuova maglia creata dai bianconeri in collaborazione con lo street Artist.