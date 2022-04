Del Piero: “Sono stato vicino al Real ma ho scelto la Juventus”

L'ex Capitano della Juventus si trovava ieri sera al Bernabeu per la sfida tra il Real Madrid e il Chelsea che ha decretato il passaggio del turno dei Blancos

La Juventus prosegue il suo cammino in campionato, con la vittoria contro il Cagliari che ha rilanciato i bianconeri nella corsa al titolo, complici i risultati delle tre squadre che sono davanti ai bianconeri. Le ultime sei giornate del campionato hanno quindi ancora molto da dire per quanto riguarda il futuro di questa stagione, con la Juventus che deve ancora giocare la semifinale di ritorno di CoppaItalia contro la Fiorentina, 0-1 al Franchi all'andata per i bianconeri, con la Champions League che invece ha visto la squadra di Allegri venire eliminata dal Villareal, che ieri sera ha eliminato anche il Bayern Monaco nei quarti di finale della competizione.

Ieri sera si è giocata anche l'altra partita valevole per i quarti di finale di ritorno tra il Real Madrid e il Chelsea. Allo stadio Santiago Bernabeu i Blancos hanno conquistato la qualificazione, e come spettatore d'eccezione era presente Alessandro DelPiero, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell'emozione di tornare in quello stadio, dove con la maglia bianconera ha ricevuto una standing ovation.

"Tornare qui è stata una grande emozione, questo stadio mi ha regalato una grande vittoria con due gol, ma anche una standing ovation del pubblico avversario. Essere riconosciuti dal pubblico avversario è qualcosa di magico. È anche vero che con il Real qualche volta ho perso, ma è un ambiente particolarissimo, stupendo. La gente è calda, sempre. Io vicino al Real? Capello non mi voleva. Ci sono stati momenti in cui ci sono stato vicino, ma ho scelto un percorso particolare in alcuni momenti in cui potevo essere più lontano dalla Juve, momenti particolari e difficili. Ho scelto un altro tipo di strada, non ho rimpianti, ho scelto sempre di restare. Questo stadio è un ambiente unico, così come l'Old Trafford, ma ho fatto la mia scelta".