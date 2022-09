Juventus-Benfica: designato l’arbitro della partita

La squadra bianconera scenderà in campo mercoledì sera contro il Benfica per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League

La Juventus scenderà in campo mercoledì sera per la partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. Dopo l'esordio contro il PSG al Parco dei Principi, dove i bianconeri hanno perso per 2-1, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà vincere la partita contro il Benfica per non complicarsi ulteriormente il passaggio alla fase finale della competizione.