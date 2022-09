Calciomercato Juventus – Il sogno Milinkovic? Cherubini ha un piano

Nonostante le tantissime voci che voleva Sergej Milinkovic-Savic lontano dalla capitale, ancora una volta il gigante serbo è rimasto a Roma sponda biancoceleste. Diversi club hanno sondato il terreno con Lotito che ha continuato a ribadire: "Per meno di 80 milioni non si muove". Il contratto del Sergente scadrà nel 2024 ed il club capitolino ha intenzione di provare a rinnovarlo, aumentando l'ingaggio del proprio campione, magari inserendo una clausola rescissoria non eccessiva.

Ammesso che non è detto che a Lotito riesca di far firmare il calciatore, con una clausola rescissoria precisa la Juve saprebbe meglio come muoversi per assicurarsi uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Allegri sogna il suo arrivo a Torino da tempo immemore ed il giocatore ha già espresso a più riprese il suo apprezzamento per la Vecchia Signora. L'ultima proposta ufficiale fatta pervenire dalla Juventus al club biancoceleste risale allo scorso maggio, quando Cherubini mise sul piatto 50 milioni di euro cash, rifiutati dalla dirigenza laziale.Ora però i vertici del club piemontese starebbero pesando ad una soluzione molto intelligente che potrebbe permettergli di arrivare a dama<<<