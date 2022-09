Juve – Salernitana, è l’ultima goccia: “Esonero a prescindere dal risultato”

L'ennesimo risultato deludente di questo inizio di stagione ha portato la Juventus addirittura all'ottavo posto in classifica dopo 6 turni di campionato. I bianconeri acciuffano il pari in extremis contro la Salernitana. Una prestazione da dimenticare per gli uomini di Allegri.

Il pubblico bianconero chiede a gran voce l'esonero di Massimiliano Allegri. Anche coloro che fino a poco tempo fa lo difendevano, ora si trovano in difficoltà a farlo. La gara di questa sera è stata l'ultima goccia. Come sempre abbiamo preparato per voi una carrellata di commenti dei supporter juventini, molto duri nei confronti del tecnico toscano e non solo<<<