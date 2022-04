Juventus, ritorno di fiamma per Badiashile: Cherubini tenta l’affondo

La Juventus è pronta ad acquista un nuovo centrale di difesa. Tra le opzioni c'è anche Badiashile, vecchio pallino dei bianconeri.

LaJuventus sta già lavorando in vista del calciomercato estivo. Il club piemontese ha sul taccuino diversi obiettivi in più ruoli, partendo dalla difesa e andando a finire all'attacco. Madama, infatti, dovrà intervenire in ogni posizione, visto che la rosa necessita di almeno un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista e il sostituto di Dybala, che andrà via a zero tra poche settimane. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, i bianconeri stanno sondando diversi nomi, con Rudiger in prima fila, ma la trattativa per portare il tedesco a Torino è complicata, sia per costi che per concorrenza.