Juventus-Bologna: le probabili formazioni

La squadra bianconera scenderà questa sera in campo contro il Bologna, tra le mura amiche dell'allianz Stadium, nella gara valevole per la trentatreesima giornata della Serie A

redazionejuvenews

Dopo aver centrato la scorsa settimana la vittoria contro il Cagliari, andato in vantaggio per 1-0 e poi rimontato grazie alle reti di De Ligt e di Vlahovic, la Juventus è attesa questo pomeriggio, con calcio d'inizio alle 18:30, dalla sfida contro il Bologna, il programma a Torino. I riflettori sull'AllianzStadium faranno da cornice ad una partita da vincere a tutti i costi per la Vecchia Signora, per consolidare il quarto posto e anche per tenere vicine le prime posizioni, con Inter e Milan che nella giornata di ieri hanno conquistato i tre punti.

La Juventus dovrà quindi cercare di fare il maggior numero possibile di punti da qui a fine stagione, come sottolineato anche dal tecnico in conferenza stampa: "Non abbiamo ancora centrato l'obiettivo di entrare nelle prime quattro. La squadra è cresciuta, stiamo lavorando. Sono dispiaciuto per l'uscita dalla Champions e per la Supercoppa ma ci sono alcune annate che vanno così, e bisogna vedere se hai messo le basi per il futuro e per programmare quello che sarà. Abbiamo iniziato un percorso insieme, vediamo come proseguirà, ci sono comunque segnali di crescita".

Per la partita di questa sera la squadra bianconera non avrà a disposizione molti uomini, con i problemi maggiori per Allegri che sono in mezzo al campo: per la partita saranno disponibili solo Rabiot e Zakaria come centrocampisti di ruolo, con tutti gli altri loro compagni di reparto indisponibili. Sulla linea mediana potrebbe quindi essere inserito Danilo, a discapito di uno dei due rimasti nel ruolo. In avanti Allegri dovrebbe riproporre lo schema con tre giocatori dietro a Vlahovic, con Dybala libero di muoversi e Morata e Cuadrado a chiudere il reparto. In difesa nel ballottaggio tra Chiellini e Bonucci sembra più avanti il Capitano, con Bonucci destinato a giocare contro la Fiorentina. Sulle fasce Pellegrini e De Sciglio. con Szczesny che difenderà la porta bianconera.

JUVENTUS (4231): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic

BOLOGNA (352): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Svanberg, Dijks; Arnautovic, Barrow