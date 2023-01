Juventus – Atalanta, il precedente fortunato del 2018

Domani la sfida tra Juventus ed Atalanta sarà un match fondamentale per i bianconeri, nonostante la pesantissima penalizzazione di 15 punti. Ecco la nota di Madama sui precedenti con la Dea: "Juventus-Atalanta è una sfida dai molti precedenti. Sono 60 le gare giocate in campionato con 38 vittorie bianconere, 17 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo successo all'Allianz Stadium è datato 14 marzo 2018. IL RINVIO Juventus-Atalanta, match del girone di ritorno del campionato 2017-18, è previsto che si giochi il 25 febbraio 2018. Ma una fitta nevicata rende impossibile lo svolgimento della gara.

LA CONTINUITA' Il nuovo appuntamento è messo in calendario due settimane e mezzo dopo. Stavolta è tutto prefetto per una grande serata di calcio tra la Juve di Allegri e l'Atalanta di Gasperini, i due mister che si confronteranno anche quest'anno. I bianconeri arrivano all'incontro forti di 11 vittorie consecutive, le ultime 8 delle quali senza subire gol. La lista si allungherà ancora per entrambe le situazioni. L'EQUILIBRIO L'equilibrio tra Juventus e Atalanta dura poco meno di mezz'ora. Nel primo terzo dell'incontro l'occasione più grande è sui piedi di Matuidi. L'appuntamento con il gol, sia per la squadra che per il francese, è solo rimandato.