Juve – Dybala in gol contro l’Atalanta: grande prestazione, ma il rinnovo…

Contro l'Atalanta arriva il primo gol di Paulo Dybala. Grande prestazione per l'attaccante della Juve, ma il rinnovo è ancora lontano.

Paulo Dybala , alla prima partita stagionale con la maglia della Juve, ha subito regalato la prima Joya ai tifosi bianconeri. Il fantasista argentino è stato uno dei migliori nella partita con l'Atalanta, autore di una prestazione super, condita con gol. A sbloccare il match è stato proprio il numero 10 bianconero, che all'ottavo minuto chiude una bellissima aziona nata dai piedi di Cristiano Ronaldo. L'intesa con i compagni sembra ai massimi livelli, così come la condizione fisica. Dopo una stagione martoriata da problemi muscolari, l'argentino sembra tornato decisamente in forma, carico in vista della prossima stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Nel mentre, però, continuano i problemi legati al rinnovo di contratto del talento argentino. In settimana ci sono stati ben due incontri tra la dirigenza della Juventus e Jorge Antun, agente del giocatore. Per il momento non è stato trovato nessun accordo tra le due parti, ma entrambe si sono dette aperte al dialogo. Mercoledì la Juventus ha presentato una proposta all'agente, che a sua volta sabato ha presentato una controproposta. Il contratto di Dybala è in scadenza a giugno 2022, quindi c'è tutto il tempo per raggiungere una soluzione che possa far felici tutti. Di conseguenza le due parti hanno deciso di prendersi del tempo per riflettere. Il prossimo incontro è fissato per la fine del mese.