Juventus, la corsia sinistra preoccupa: perché Cambiaso è stato ceduto?

La Juventus, molto probabilmente, dovrà ancora intervenire sulla corsia sinistra, anche se la soluzione era molto semplice.

redazionejuvenews

di Mattia Cinelli

La Juventus, dopo un primo mese di altissimo livello sul calciomercato, adesso sta pensando a sfoltire la rosa, per concludere la sessione con gli ultimi innesti per Massimiliano Allegri, al fine di poter tornare a vincere dopo una stagione deludente. Nelle prime uscite del club bianconero, soprattutto nella gara contro il Barcellona, è emerso un problema che in realtà va avanti da diverse stagioni: la fascia sinistra. Alex Sandro è oramai in netta involuzione da alcuni anni, e a giugno prossimo scadrà il suo contratto, che con molta probabilità non verrà rinnovato dalla Vecchia Signora. Il suo vice, Luca Pellegrini, nella scorsa stagione, ha disputato diverse partite, ma è sembrato ancora acerbo per il tipo di livello della Juventus.

Qualche settimana fa, Madama ha acquistato Andrea Cambiaso, terzino del Genoa, per una cifra intorno ai 5 milioni, più il cartellino di Radu Dragusin. Appena trasferitosi a Torino, l'ex Empoli, è passato subito a Bologna in prestito secco. Un'operazione difficilmente comprensibile, considerando le difficoltà in quella zona di campo. Il classe 2000 avrebbe potuto dare freschezza e dinamicità ad una corsia ritenuta oramai da tutti l'anello debole della squadra di Allegri. Nelle ultime ore si sta parlando di Raum, ed allora la domanda è più che lecita: Che senso ha avuto acquistare Cambiaso?

Considerando l'impossibilità di vendere Alex Sandro, per via dell'importante ingaggio, sarebbe stata una scelta interessante tenere il terzino italiano in rosa, alternandolo con il brasiliano, in previsione dell'addio a giugno dell'ex Porto. Invece, Luca Pellegrini, richiesto da diverse squadre di Premier League, sarebbe potuto partire, anche in prestito, per dar spazio proprio a Cambiaso. Adesso la situazione è tale e quale allo scorso anno, con la Juventus che cerca un altro terzino, quando l'identikit perfetto lo aveva già in casa. Un piccolo errore di valutazione nel faraonico e (quasi) perfetto calciomercato estivo.