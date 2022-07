Juventus, Klopp chiude la porta per Firmino: il brasiliano si allontana

La pista che portava a Roberto Firmino si è molto raffreddata, come ribadito da Klopp. Adesso la Juventus deve cambiare obiettivo.

redazionejuvenews

Nella giornata di ieri, su alcuni siti e giornali era uscita la notizia del possibile accordo tra la Juventuse il Liverpool per il passaggio di Roberto Firmino dai Reds ai bianconeri. Si sarebbe trattato su una base di 22 milioni, ma il club inglese, avrebbe rifiutato la proposta della Vecchia Signora. Un altro no per Madama, che dopo aver ricevuto il due di picche per Moratae Arnautovic, adesso è in difficoltà su fronte attaccanti, per quanto riguarda il sostituto di Dusan Vlahovic, nonostante Moise Kean sia stato uno dei protagonisti principali del pre-campionato, con la doppietta al Barcellona come copertina.

A confermare la permanenza ci ha pensato Jurgen Klopp, allenatore dei Reds, che in conferenza stampa, ha praticamente blindato la punta brasiliana, reputata fondamentale per il tipo di gioco del Liverpool, nonostante la presenza di Nunez e Diogo Jota. Ecco le parole del tecnico tedesco: "Bobby è fondamentale per noi, è il cuore e l’anima di questa squadra. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la maggior parte del tempo qui finora. Tutto sembra davvero a posto".

Una doccia fredda per la Juventus, che dovrà quindi cercare un altro profilo per completare il reparto offensivo, con Muriel in prima fila, vista la situazione complicata con l'Atalanta. Anche perché la Juventus adesso si sta concentrando sulla uscite, infatti dopo l'addio di Ramsey, anche Rabiot sembra sul piede di partenza, con l'opzione Monaco sempre viva, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, mentre Arthur si avvicina al Valencia. Un triplo addio che permetterebbe di risparmiare quasi 50 milioni in totale tra cartellini e ingaggi, per snellire la rosa e far respirare il bilancio, in vista degli ultimi fuochi d'artificio della Vecchia Signora.