Juventus, l’approfondimento ai raggi X sulla rosa del Milan

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul match con il Milan. Ecco il comunicato: "Si torna in campo per la 34ª giornata di Serie A: la Juventus è attesa da una sfida importante all’Allianz Stadium contro il Milan, gara in programma sabato 27 aprile alle 18:00. Di seguito alcuni dati e curiosità sui nostri prossimi avversari, guardando ai dati complessivi del gruppo e ai singoli possibili protagonisti del match. STATISTICHE GENERALI Il Milan ha trovato la rete in ciascuna delle sue ultime 22 gare giocate in Serie A e solo una volta nella storia della competizione ha registrato una serie di incontri consecutivi a segno in una singola stagione: nel 1948/49, con Giuseppe Bigogno in panchina (24); Nonostante sia la seconda squadra per punti guadagnati in trasferta in questo campionato (34 in 17 match, dietro solo all’Inter), ilMilan è la quarta formazione con più gol subiti fuori casa (29) nella Serie A 2023/24, dietro solo a Frosinone (37), Salernitana (36) e Sassuolo (33); Il Milan è la formazione che ha segnato più gol su sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato (11), dall’altra parte però la Juventus è la squadra che ne ha subiti meno da corner nel torneo in corso (2); Solo l’Atalanta (51.6%) ha registrato una precisione di tiro più alta del Milan in questa Serie A (51.4%) – dall’altra parte la Juventus ha una percentuale del 40.7%, la più bassa tra le formazioni attualmente nelle prime nove posizioni in classifica; FOCUS GIOCATORI Ruben Loftus-Cheek ha eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo tra Serie A e Premier League: 6 reti, come nel 2018/19 con il Chelsea. In generale, il classe ‘96 ha preso parte a 7 marcature in questo campionato (6 gol e 1 assist) e solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione dei cinque grandi campionati europei: 8, sempre nel 2018/19 (6 centri e 2 passaggi vincenti); Rafael Leão è stato coinvolto in 7 gol nelle 10 presenze di Serie A da febbraio in avanti (4 reti e 3 assist): nel periodo solo Paulo Dybala (8) e Khvicha Kvaratskhelia (8) hanno fatto meglio; Olivier Giroud è stato coinvolto in 21 gol nel torneo in corso (13 reti e 8 assist): negli ultimi 20 campionati, solo Luca Toni (27 nel 2013/14 e 24 nel 2014/15) ha preso parte a più reti in una stagione di Serie A dopo aver compiuto 36 anni; Christian Pulisic potrebbe diventare il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti, esclusi i rigori, in una singola stagione di Serie A a partire da Kaká nel 2005/06 (11); L’ultima partita di Serie A che il Milan ha giocato senza Théo Hernández, Tomori e Calabria risale al 26 maggio 2019 contro la SPAL (successo per 3-2), in quell’occasione il quartetto difensivo rossonero era formato da Abate, Musacchio, Romagnoli e Ricardo Rodríguez; Tra i giocatori con almeno 600 minuti all’attivo in questo campionato, Yacine Adli è quello che tocca in media più palloni nei 90 minuti: 94; Noah Okafor ha realizzato ben 5 reti da subentrato in questo campionato, record al pari di Nicolas Viola – solo Patrik Schick ne è riusciti a segnare di più in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria prima di compiere 24 anni (6 nel 2016/17)".