Verso Juve-Milan, Altafini: “Vlahovic bravo, Leao forte ma non un campione”

Intervistato da TuttosportAltafini ha parlato di Juve-Milan: "Ora è una gara che purtroppo conta poco rispetto al passato. Il Milan ormai deve pensare già all’anno prossimo; mentre la Juve può e farebbe meglio a concentrarsi solo sulla possibilità di vincere la Coppa Italia". Su Vlahovic:"Dusan è bravo, ma il rendimento dei centravanti dipende molto dal gioco della squadra. Ad esempio nel Bologna che crea tante occasioni da gol, sarebbe più facile per Vlahovic rendere e brillare maggiormente. Quando, come nella Juve, il centrocampo non funziona alla fine le colpe ricadono sempre sulle punte…". Su Leao: "I grandi giocatori non hanno lunghe pause come lui. Rafa è bravo: lo reputo un giocatore forte, ma è ancora troppo discontinuo per essere considerato un campione. Lo inserisco certamente nella categoria degli ottimi calciatori, considerati i troppi alti e bassi non può rientrare i quella dei grandi campioni".