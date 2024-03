Juventus, tutte le novità sulle serie di animazioni TeamJay

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Guardare al futuro per un brand globale come Juventus è fondamentale. E guardare al futuro per un club di calcio significa anche prendersi cura dei tifosi del domani. Anche per questo, sono in arrivo due importanti novità per gli amanti di Team Jay. La serie di animazione con protagonista la mascotte bianconera è stata protagonista di un successo clamoroso in una prima stagione che ottenuto 320 milioni di visualizzazioni su YouTube e 522mila subscriber, rendendo il network di canali YouTube di Team Jay la fanbase kids più grande tra quella di ogni organizzazione sportiva. Dopo il rilascio iniziale in quattro lingue (italiano, inglese, portoghese e spagnolo), da oggi sarà disponibile grazie a un nuovo canale indonesiano, dove verrà rilasciata tutta la prima stagione tradotta in bahasa, oltre all’aggiunta di altri contenuti speciali. Ma non solo. È attualmente in produzione una nuova stagione che verrà pubblicata a partire dalla seconda metà di maggio. Questa volta, le nuove avventure vedranno Jay impegnato insieme agli altri amici del team – Cami, Duke, Matteo e Wushu - in dodici episodi attraverso i quali i piccoli appassionati potranno imparare divertendosi i valori propri della Juventus: rispetto reciproco, lavoro di squadra ed empatia. Il modo migliore per raggiungere un pubblico sempre più ampio di Gen Alpha internazionale".