Juve, Barrenechea verso l’addio: due squadre spagnole e il Genoa su di lui

Barrenechea è uno dei tanti giovani della Juve che in prestito al Frosinone sta riuscendo a trovare spazio e fiducia. Le prestazioni del centrocampista argentino sono in crescita e diverse squadre si sono dette interessate al suo cartellino: la cessione in estate sembra sempre più probabile. Secondo quanto riportato da Tuttosport in Spagna Girona e Valencia hanno chiesto informazioni per lui, ma il Genoa in Italia non scherza. Il club rossoblù sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione e la Juve ascolta con grande interesse. I bianconeri vogliono infatti Gudmundsson e questo potrebbe aprire ad uninteressante scambio. Staremo a vedere.