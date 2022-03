Juventus, il report dell’allenamento di questa mattina

La Juventus, questa mattina, ha svolto l'allenamento in attesa del ritorno di tutti i Nazionali, impegnati nelle qualificazioni mondiali.

redazionejuvenews

La Juventus. in attesa del ritorno dei Nazionali dai rispettivi impegni continentali ed intercontinentali, stamattina si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo la sosta, sono attesi dalla sfida decisiva contro l'Interall'Allianz Stadium, match che farà capire le ambizioni della Vecchia Signora, ovvero se si potrà sognare ancora lo Scudetto o si dovrà battagliare per il quarto posto e la relativa qualificazione in Champions League. La Juventus arriva comunque da un buon momento di forma in Serie A, visto che Madama non perde da novembre, dalla sfida con l'Atalanta, motivo per cui sognare si può, nonostante un gioco non spumeggiante.

Allegri in questa sosta proverà a recuperare Zakaria, out dal match contro l'Empoli per una lesione muscolare e Alex Sandro, infortunatosi prima del match di ritorno con il Villarreal. Due pedine in più che potrebbero far molto comodo in questo rush finale, considerando anche le assenze certe di McKennie, Chiesa e Kaio Jorge, out fino alla prossima stagione. Nelle prossime ore tornerà già Cuadrado, che essendo squalificato per l'ultimo match con la Colombia, è stato escluso dai convocati e tornerà a Torino anticipatamente.

Ecco il comunicato del club bianconero sull'allenamento svolto questa mattina al Training Center: "Dopo la sgambata a ranghi misti nella giornata di ieri, con i ragazzi dell’Under 23 e della Primavera, nuova mattinata di lavoro al centro sportivo bianconero per la Juventus. All’orizzonte il Derby d’Italia all’Allianz Stadium (il 3 aprile alle 20:45), il primo appuntamento del mese di aprile per i bianconeri. Il gruppo, questa mattina, si è concentrato su esercizi dedicati alla forza in palestra e domani usufruirà di un giorno di riposo prima di entrare ufficialmente nella settimana del big match contro l’Inter, aspettando ovviamente di essere al completo con il rientro di tutti i giocatori dai rispettivi impegni con le Nazionali."