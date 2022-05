Juventus, i bianconeri tornano ad allenarsi dopo i due giorni di riposo

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri dopo i due giorni di stop concessi dal mister dopo la finale.

La Juventus, dopo la cocente sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, è tornata ad allenarsi al Training Center, dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. I bianconeri devono infatti preparare la partita contro la Lazio, in programma lunedì sera all'Allianz Stadium. Madama, nonostante abbia già blindato il quarto posto, ultimo piazzamento utile per centrare la qualificazione in Champions League, ci terrà sicuramente a fare bella figura, specialmente dopo gli ultimi due stop contro Genoa ed Inter.

Nel monday night mancheranno sicuramente Chiesa e Kaio Jorge, che si rivedranno direttamente nel prossimo autunno, mentre McKennie potrebbe essere convocato, ma le speranze diminuiscono di ora in ora. Molto probabilmente sarà assente anche Danilo, che nella finale ha accusato un problema muscolare, motivo per cui la stagione del brasiliano potrebbe anche essere terminata qui. Recuperati invece a pieno regime sia Luca Pellegrini che Locatelli, già in campo contro i nerazzurri, ma ancora in difficoltà dal punto di vista fisico, visti gli infortuni prolungati del terzino italiano e dell'ex Sassuolo. Probabile anche che Massimiliano Allegri dia spazio a chi ha giocato di meno in stagione, per cercare di concludere l'annata nel miglior modo possibile.

Ecco il comunicato della Juventus: "La Juventus è tornata ad allenarsi questa mattina alla Continassa dopo aver usufruito di due giorni di riposo post finale di Coppa Italia. All’orizzonte è in programma l’ultima sfida casalinga della stagione, l’ultimo match all’Allianz Stadium. I bianconeri scenderanno in campo lunedì sera alle 20:45 contro la Lazio (ultimi biglietti disponibili qui), nella penultima giornata di campionato. Nella sessione di oggi il gruppo si è concentrato principalmente su esercitazioni sul possesso palla prima di chiudere con una partitella. Domani allenamento programmato per il mattino. A seguire Mister Allegri incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Appuntamento alle 13:30, LIVE su Juventus TV".