Juventus – Allegri sperimenta ancora: contro l’U-23 provata la difesa a 3

Contro la Juventus Under-23 Allegri ha sperimentato la difesa a tre grazie all'inserimento di Danilo come centrale di destra.

redazionejuvenews

Quella di Massimiliano Allegri sarà una Juventus camaleontica, in grado di cambiare aspetto a seconda dell'avversario. La rosa lunga e di livello permetterà al nuovo allenatore bianconero di sperimentare molto e cambiare moduli e interpreti a piacimento. Nelle scorse settimane la Juve è scesa in campo con un 4-3-3, un 4-4-2 e un 4-2-3-1, ieri contro l'Under-23 l'ennesimo cambiamento. Max in fase di possesso palla ha schierato i suoi con un 3-4-3, con Alex Sandro terzino sinistro che si alzava sul livello dei centrocampisti. Dall'altro lato Chiesa esterno a tutta fascia (come sotto la gestione Pirlo) e davanti il tridente Dybala, Morata e Kulusevski. In fase di non possesso invece, i bianconeri hanno mantenuto un solido 4-4-2, meno offensivo e più coperto in fase difensiva.

Il cambio di modulo è stato possibile grazie all'inserimento di Danilo come difensore centrale di destra. La rivoluzione portata da Andre Pirlo lo scorso anno potrebbe quindi tornare utile al nuovo allenatore juventino, che potrebbe prendere in prestito una parte degli schemi del suo predecessore. Allegri in carriera si è dimostrato un grande sperimentatore, un allenatore che non è cristallizzato su un solo ed unico modulo, ma in grado di adattarsi a seconda delle occasioni.

In questo senso i cambi saranno di vitale importanza. Nonostante la preparazione minuziosa, ogni partita potrebbe volgere a favore o a sfavore dei bianconeri. I cinque cambi saranno fondamentali per modificare il risultato. Riserve di lusso come Morata saranno costantemente chiamati in causa, in una stagione lunga e piena di impegni ravvicinati. La difesa a tre sarà quindi una possibilità in più, ma difficilmente sarà il modulo di partenza. I bianconeri domenica contro l'Udinese dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, in attesa che Locatelli entri negli schemi della squadra. Il centrocampista italiano è l'uomo più atteso, il tassello mancante a completare la rosa della Juventus.