Juventus – Allegri è pronto a vincere le partite grazie ai 5 cambi

Anche per la prossima stagione in Serie A sarà possibile effettuare 5 cambi. Aumentano le possibilità per l'allenatore della Juventus.

redazionejuvenews

Che cosa distingue una buona squadra da un'ottima squadra? La qualità e la profondità della rosa. Sotto questo punto di vista la rosa della Juventus è sicuramente una delle migliori di tutto il campionato italiano di calcio. Cosa distingue un buon allenatore da un ottimo allenatore? Saper scegliere con cura gli uomini giusti al momento giusto. E in questo Massimiliano Allegri tra i migliori al mondo, il tipo di allenatore in grado di stravolgere le sorti della partita con un cambio. Sommate questi due fattori e aggiungete il fatto che anche il prossimo anno in Serie A sarà possibile effettuare 5 sostituzioni e la vittoria sembra assicurata.

Lo stesso allenatore in conferenza stampa di presentazione aveva scherzato sull'argomento dicendo: "Spero di non far casino, non ci sono abituato! È una buona possibilità, ma sta all'allenatore gestire le sostituzioni. Un bel vantaggio è che a fine primo tempo, se la gara è storta, puoi cambiarne quattro". E la Juventus può permettersi di "cambiarne quattro" molti forti. Analizzando l'attacco bianconero è facile capire come non ci sia un posto da titolare per tutti. Giocatori come Kulusevski, Morata e Bernardeschi potrebbero rimanere in panchina, pronti a subentrare a partita in corso e a spaccare le partite.

In Italia, ma anche in Europa, non sono molte le squadre ad avere dei sostituti così forti. Allegri avrà quindi la possibilità di cambiare la partita a suo piacimento, di far entrare energie fresche dalla panchina per vincere ogni partita. Ovviamente il risultato non è scontato, ma questa potrebbe essere veramente l'arma in più della prossima stagione bianconera. E negli altri ruoli? In difesa e a centrocampo le seconde linee non sono così fenomenali e probabilmente sarà necessario qualche rinforzo da parte della dirigenza. Per il momento Massimiliano Allegri potrà godersi questo attacco stellare, per il resto si vedrà.