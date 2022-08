Juventus A – Juventus B: le formazioni ufficiali della sfida di Villar Perosa

Dopo due anni l'attesa è terminata. Alle 16 si sfideranno ancora una volta la prima squadra della Juventus contro l'U23. Questo match storico non veniva disputato da due stagioni, a causa della pandemia Covid-19, che non ha permesso di organizzare l'incontro. I ragazzi di Massimiliano Allegri , dopo la fine della tournée americana, sono pronti per la penultima amichevole del pre-campionato, visto che i bianconeri, dopo la sfida di questo pomeriggio, dovranno poi vedersela contro l' Atletico Madrid il 7 agosto a Tel Aviv.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus sceglie il solito 4-3-3 con Danilo e Bonucci in difesa. A centrocampo spazio per Locatelli, con Zakaria e Fagioli ai suoi lati. In attacco il tridente sarà formato da Di Maria, Vlahovic e Kean. L'U23 di Brambilla si schiera con il 4-2-3-1, con Poli a guidare il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Leo e Verduci, mentre a fare da cerniera ci saranno Barrenchea e Sersanti. In avanti spazio al duo composto da Pecorino e Sekulov.