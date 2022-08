Calciomercato Juventus, Sky: “Allegri ha scelto, vuole questi due giocatori”

Il calciomercato della Juventus continua a tenere fortemente banco nelle cronache giornaliere di casa bianconera. Dopo Pogba, Di Maria e Bremer, Massimiliano Allegri non si accontenta e chiede ulteriori rinforzi di livello per completare la rosa a sua disposizione. E, stando alle ultime news riportate direttamente da Sky Sport, il tecnico bianconero avrebbe le idee molto chiare su chi puntare.

In un focus dedicato appunto al calciomercato della Juve, la giornalista Valentina Mariani ha spiegato: "C'è stato questo incontro molto atteso tra Allegri e la dirigenza bianconera per parlare del mercato. La priorità del tecnico è quella di coprire le spalle a Chiesa. Per questo si sta lavorando per l'esterno Filip Kostic. Sul serbo si è inserito fortemente anche il West Ham che ha fatto un'offerta importante all'Eintracht Francoforte. La Juventus però vuole portarlo a Torino e sta valutando l'idea di pareggiare o addirittura superare l'offerta degli inglesi. Kostic è la priorità, è il primo nome sul taccuino di Allegri e che ha fatto alla società". Oltre a Kostic però, c'è anche un altro nome sul quale sta spingendo Allegri <<<