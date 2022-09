Juve Women, tutto pronto per la Roma: convocate, stato di forma e precedenti

"Prima del pareggio contro l’Inter , la Juventus aveva sempre vinto in entrambe le prime due giornate del campionato di Serie A; lebianconere hanno anche sempre ottenuto la vittoria nella terza partita giocata (cinque volte su cinque). La Roma ha iniziato con due vittorie su due questo campionato e ha allungato la sua strisca di vittorie consecutive in Serie A a sette: nelle ultime quattro non ha subito alcun gol e questo rappresenta un nuovo record per le capitoline (mai avevano ottenuto quattro successi di fila in A tenendo la porta inviolata)".

"La Juventus ha vinto nove delle 11 partite giocate in tutte le competizioni contro la Roma (1N, 1P) e ha sempre trovato il gol in questi 11 match (25 in totale, 2.3 di media a gara). La Juventus è la squadra che ha segnato più reti in Serie A alla Roma: 17, in sette precedenti, una media di 2.4 a incontro. La Roma è riuscita a pareggiare l’ultimo match in ordine di tempo in campionato contro la Juventus (1-1 a Vinovo il 5 marzo 2022), dopo che aveva perso tutti i primi sei confronti con le bianconere in Serie A. La Roma può diventare la seconda squadra a giocare due incontri consecutivi contro la Juventus evitando la sconfitta, dopo l’Atalanta Mozzanica, che ha pareggiato due gare contro le bianconere tra il 2018 e il 2019". (juventus.com)