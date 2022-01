Juve, non solo Bonucci: anche Bonansea nella World 11 FIFA

Ieri sera la FIFA ha inserito l'attaccante della Juve Women Barbara Bonansea nel FIFA FIFPRO Women’s World 11

Ieri sera ha avuto luogo il "The Best FIFA Football Awards 2021", l'evento organizzato dalla FIFA per premiare i migliori giocatori dell'anno solare appena concluso. Leonardo Bonucci è entrato nel FIFA FIFPRO Men’s World 11, mentre Barbara Bonansea nel FIFA FIFPRO Women’s World 11. Un premio meritatissimo per l'attaccante bianconera, che corona un anno ricco di emozioni e gol. La speranza è che questo sia solo il primo di una lunga serie di riconoscimenti, anche perchè la stagione in corso della Juve Women sembra essere ancora migliore di quella precedente.