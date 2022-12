Juve Women, le statistiche del grande successo sulla Roma

Ieri la squadra femminile bianconera ha ottenuto una grande vittoria sul campo delle giallorosse, prime in classifica. I numeri del match

redazionejuvenews

Grande successo ieri per le Women di mister Montemurro, che hanno vinto 4-2 sul campo della Roma. Le statistiche della vittoria, nel focus del sito ufficiale della Juventus: "Julia Grosso è la giocatrice che ha fornito più assist in questo campionato: cinque; inoltre, nessuna centrocampista ha preso parte a più marcature rispetto a lei nella Serie A 2022/23: sette, al pari di Ghoutia Karchouni. Julia ha partecipato a cinque reti (due gol, tre assist) nelle ultime quattro partite di Serie A: più del doppio rispetto a tutte le precedenti 15 di Serie A (due passaggi vincenti).

Lineth Beerensteynha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime due partite di Serie A: uno in più rispetto alle precedenti sei sfide di campionato. Seconda doppietta in questo torneo per lei: soltanto Elisa Polli conta un numero maggiore di marcature multiple (tre) nella Serie A 2022/23. Tre delle sei sue reti in questa Serie A sono arrivate su assist di Julia Grosso.

Otto gol in 11 partite di questo campionato per Cristiana Girelli: già uno in più rispetto a quelli realizzati nella scorsa stagione (sette, ma in 17 gare). Sette delle otto marcature (87.5%) firmate da Cristiana in questo torneo sono arrivate in trasferta: nessuna giocatrice ha fatto meglio dell’attaccante della Juventus lontano da casa nella Serie A in corso (sette anche Chawinga).

La Juventus ha vinto tutte le cinque trasferte di Serie A giocate contro la Roma, segnando almeno due gol in quattro di queste (15-3 il punteggio complessivo a favore delle bianconere).

Sono 58 le partite consecutive in cui la Juventus ha trovato il gol: si tratta della serie aperta più lunga tra le squadre attualmente nella competizione.

Tutte le ultime cinque gare in cui la Juventus ha realizzato almeno quattro gol in Serie A sono state in trasferta".