Golden Boy, Arcangeli premiata come Best Italian Golden Girl

La giovane attaccante classe 2003 della Juve Women Nicole Arcangeli è stata premiata come Best Italian Golden Girl

Ieri a Torino si è tenuta la cerimonia di premiazione del Golden Boy 2022 , premio vinto dal giovane talento del Barcellona Gavi . Oltre a lui, però, sono stati premiati tanti altri giocatori e figure del mondo del calcio, tra cui Fabio Miretti . Il centrocampista della Juve ha vinto il premio come Best Italian Golden Boy , ma non è l'unico giocatore della Vecchia Signora a tornare a casa con un trofeo.

Nicole Arcangeli, attaccante classe 2003 della Juve Women, ha vinto il premio come Best Italian Golden Girl. A margine della premiazione ai microfoni di Sky Sport, la giovane bianconera ha detto: «È un’emozione grandissima per me, la mia famiglia, la Juventus e la Nazionale. È stato un anno bellissimo, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino. Per i prossimi mesi l’obiettivo è riuscire a fare bene in Nazionale ed essere convocata ancora. Con la Juventus vogliamo vincere ancora di più».