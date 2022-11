Juventus Women-Arsenal, al via la vendita dei biglietti per la UWCL

Ecco il comunicato del club bianconero sulla vendita dei biglietti: "Pronti a vivere una grande emozione di UEFA Women's Champions League! Iniziano le vendite per una super sfida, quella con l'Arsenal Women, che si giocherà il 24 novembre alle 21 nell'ambito della fase a gironi. Una serata dio grande calcio e, come sempre, di grande intrattenimento per tutte le tifose e i tifosi bianconeri.

I prezzi dei biglietti: € 5,00 (commissione incluse) nei settori Nord, Sud, Est ed alcuni settori di Ovest e di € 10,00 (commissione incluse) per alcuni settori di Ovest che non prevederanno hospitality. Per poter acquistare è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail".