Juve Women-Empoli – Le convocate di Guarino per la Coppa Italia

TORINO – Si prepara un’altra sfida molto importante per le ragazze della Juventus Women, che da poco hanno vinto la Supercoppa Femminile. Il 10 gennaio, infatti, le bianconere hanno battuto in finale la Fiorentina, grazie alla doppietta di Barbara Bonansea, aggiudicandosi così il primo trofeo stagionale. Solamente tre giorni dopo, inoltre, la squadra si è aggiudicata l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia Femminile: il 13 gennaio, ha battuto per 5-1 il Pomigliano negli ottavi di finale. Domani, invece, al Centro Sportivo Monteboro ci sarà la gara di andata dei quarti di finale, contro l’Empoli, una delle avversarie più difficili. Il fischio d’inizio sarà per le 14:30, mentre la partita di ritorno è fissata per il 13 febbraio allo Juventus Training Center, sempre per le 14:30. In mezzo a queste due sfide, un altro match sempre con il club toscano, valevole per la 13esima giornata del campionato di Serie A.

Una serie di tre scontri di fila contro l’Empoli, che potranno essere un’ulteriore conferma dell’assoluto dominio della Juventus Women in questa stagione. Attualmente, infatti, le bianconere sono al primo posto nella classifica del campionato, avendo conquistato 12 vittorie su 12 partite. Un cammino fantastico, che dalle parti della Continassa sperano possa continuare a lungo e portare anche altri trofei. Inoltre, attraverso una nota sul proprio sito web ufficiale, la Juventus ha reso note pochi minuti fa le convocate di Rita Guarino per la gara di domani.