TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo su tutti i numeri delle Juventus Women in questa stagione, dopo la grande vittoria di ieri contro l’Hellas Verona per 5-0: “Questa è la vittoria più ampia per la Juventus in Serie A dal 7-1 contro l’Orobica nel dicembre 2019 (l’ultima partita contro il Verona ndr.). La Juventus ha vinto tutte le sei gare di Serie A contro il Verona, con un punteggio complessivo di 22-1. La Juventus ha realizzato almeno quattro gol in quattro partite interne consecutive per la seconda volta in Serie A, dopo il dicembre 2018.

La Juventus non realizzava quattro gol in un primo tempo di Serie A dal dicembre 2019, nel 7-1 finale contro l’Orobica. 29 tiri per la Juventus in questo match, solo l’Empoli contro la San Marino Academy (32) ad agosto ha fatto meglio in un singolo incontro di questa Serie A. Cristiana Girelli ha trovato il gol in 11 partite differenti di questa Serie A, almeno quattro più di qualsiasi altra giocatrice nel torneo in corso. Barbara Bonansea ha ora segnato quattro reti in questa Serie A, tutte arrivate in partite interne.

Il Verona è la prima squadra contro cui Sofie Pedersen ha trovato la rete sia in casa che in trasferta in Serie A. Sofie ha anche trovato la rete in due partite consecutive di Serie A per la seconda volta, dopo esserci riuscita nel marzo 2019. Tutte le tre reti di Lina Hurtig in questa Serie A sono arrivate in partite casalinghe. L’attaccante bianconera ha preso parte a quattro reti (due gol, due assist) nelle sue ultime tre presenze di campionato”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<