Juve, Vlahovic fa centro anche in amore? C’è un nuovo flirt

Il bomber bianconero, subito protagonista con la squadra di Allegri, fa parlare di sé anche per la sua vita privata. Nuovo amore in arrivo.

Dusan Vlahovic si è già preso la Juve. Il centravanti serbo è diventato subito un idolo, un trascinatore. Non solo per i tifosi, ma anche per i compagni, che lo cercano e si fidano di lui, riconoscendo la sua forza. Decisivo nelle sue prime due partite, il numero 7 vive un momento magico. Ma oltre a far parlare di sé per le grandi prestazioni sul campo, Dusan è protagonista anche della cronaca rosa. Nei mesi scorsi si era parlato molto della sua love story con Mariasole Pollio, nota influencer da oltre 1 milione e mezzo di followers, attrice e conduttrice napoletana. Secondo alcuni rumors, la storia fra i due sarebbe finita proprio per il suo approdo alla Vecchia Signora, perché lui si sarebbe voluto concentrare sulla nuova avventura.

Il calciatore della Juventus sui suoi profili social pubblica solo post di tipo professionale, mentre la Pollio nelle sue stories su Instagram scrive: "Continuerò ogni giorno a svegliarmi e a cercare il buono e il bello nelle cose, nelle persone nel mondo, continuerò a evitare le strade, le circostanze che mi vorranno diversa, meno felice, meno grata. Continuerò a non avere paura nel mostrarmi come sono anche se questo comporterà non poter essere adatta a tutti, continuerò a conservare il mio cuore buono, ingenuo e puro per chi, come i miei amici e la mia famiglia lo sanno apprezzare e amare. Continuerò ad aspettarmi un abbraccio forte, grande, sincero. Continuerò a porgere l’altra guancia e a farmi in quattro per chi amo perché alla fine continuerò a essere Mery, continuerò perché per essere migliore devi cominciare da te". Parole d'addio.

Ma se sembrava che Vlahovic volesse concentrarsi solo sul campo, alcune fonti parlano di un nuovo flirt. Il giocatore bianconero infatti avrebbe una frequentazione con Carolina Stramare, Miss Italia 2019 e volto della Serie B per Helbiz Live. I due erano già stati avvistati nei pressi di un noto hotel di Firenze per celebrare i rispettivi compleanni pochi giorni fa. I due non sono ancora usciti allo scoperto, ma la bellissima modella era stata vista al Franchi a gennaio, quando era ancora alla Viola. Fino a due anni fa Carolina era fidanzata con un altro calciatore, Alessio Falsone, che militava in Serie C, nel Milazzo. E secondo i bene informati, ora c'è un un bomber nel suo cuore. DV7 insomma colpisce in campo e fuori.