Coppa Italia, Milan-Inter e Fiorentina-Juve: Vlahovic contro il suo passato

In semifinale di Coppa Italia da un lato si sfideranno Milan e Inter, dall'altro Fiorentina e Juventus: chi arriverà in finale?

A gennaio il bomber serbo ha "tradito" i tifosi viola, firmando per gli acerrimi nemici bianconeri. Il classe 2000 si troverà quindi ad affrontare il suo recente passato... arrivato in semifinale un po' a sorpresa. Infatti, mentre i bianconeri erano dati per favoriti contro il Sassuolo, non si può dire lo stesso della Fiorentina, costretta ad affrontare la fortissima Atalanta. La squadra di Italiano ha sconfitto la Dea per 3 a 2, dimostrando di non sentire la mancanza di Vlahovic. Sull'argomento il classe 2000 ha detto: "Se temo l'accoglienza dei tifosi della Fiorentina in semifinale? Io penso solo a vincere la partita, le altre cose non mi interessano. Siamo qui per giocare a calcio e non avrò problemi".