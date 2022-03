Juve, occhi puntati sul Villareal ma attenzione alla Salernitana

Dopo la vittoria contro la Sampdoria la Juventus si prepara ad affrontare Villareal e Salernitana. Guai a sottovalutare la squadra di Nicola

Prima di pensare allo Scudetto , però, la Juventus dovrà affrontare il Villareal in Champions League. Dopo il pareggio nel match di andata mercoledì i bianconeri all'Allianz Stadium di Torino si giocheranno il passaggio del turno: riusciranno ad arrivare ai quarti. I pronostici vedono la squadra di Massimiliano Allegri come favorita, ma questo genere di partite riserva sempre qualche sorpresa. Per vincere servirà la massima concentrazione. Occhi puntati su Vlahovic , autore del gol bianconero nel match di andata.

Una volta terminato l'impegno europeo, i bianconeri potranno tornare in campionato. Prima della sosta per le nazionali ci sarà la sfida contro la Salernitana. I granata, ultimi in classifica, non hanno molte speranze di vittoria ma ieri dopo il pareggio contro il Sassuolo l'allenatore Davide Nicola ha detto: “L’approccio della Salernitana è quello di proporre gioco ed essere aggressivi, a questo si legano le due fasi, la capacità di avere i giusti equilibri e le giuste letture in campo. Il tutto arriva con il giusto allenamento e con il lavoro. Però non penso che chi è vicino alla Salernitana possa essere scontento di quanto sta vedendo”. Nell'aria c'è quindi fiducia: la Salernitana non ha nulla da perdere e affronterà la Juventus con aggressività e voglia di vincere. Per i bianconeri potrebbe diventare una sfida molto più difficile del previsto. Staremo a vedere.