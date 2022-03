Juve, senti Giampaolo: “Se Candreva avesse segnato…”

L'allenatore della Sampdoria Giampaolo al termine della partita contro la Juve ha analizzato il match in conferenza stampa

Al termine della partita contro la Juventus l'allenatore della Sampdoria Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa: " Non mi rammarico per questo tipo di episodi. Mi rammarico quando la squadra rinuncia. Oggi credo che la Samp abbia fatto una partita giusta, come doveva fare, poi dentro la partita ci sono pezzi in cui si poteva far meglio. Non è mancato l'impegno e la convinzione. Credevo si potesse riaprire la partita. Avevo buone sensazioni che se avessimo segnato, avremmo reso dura la vita alla Juventus. Sul rigore è stato bravo il portiere. Sul 2-1 abbiamo avuto un'occasione con Conti. Questa è stata una partita seria".

La partita è stata indirizzata nel primo tempo dall'autogol di Yoshida: scatto di Cuadrado sulla destra, cross forte e rasoterra spedito in rete dal difensore giapponese. A proposito l'allenatore blucerchiato ha aggiunti: "Yoshida correva verso la porta. In questi episodi c'è poco da dire. Non riesci a correggerle, su tutto il resto si può intervenire attraverso il lavoro, gli approcci e tante cose. L'episodio in sé rimane un episodio. Posso arrabbiarmi se non fai prestazioni e sei rinunciatario. Non è questa la partita in cui dobbiamo rimproverarci cose. Rigore di Colley su Kean? Quella è una decisione da campo non da VAR. E' stato bravo Kean a fermarsi e farsi tamponare. Diciamo che i primi due gol sono nati da situazioni particolari perchè la squadra era partita bene ma sotto di due gol, così come sono arrivati è una bella mazzata, ma mi è piaciuta la reazione".