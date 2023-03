Juve, pausa nazionali? I tifosi pensano già al Verona: biglietti sold out

Con un comunicato ufficiale la Juve ha reso noto che i biglietti per la sfida contro il Verona sono già sold out

FINO ALLA FINE. Nel DNA della Juve c'è sempre la ricerca della vittoria a ogni costo, a prescindere da tutto e tutti. E' bello quindi vedere come i tifosi bianconeri nonostante problemi, scandali e penalizzazioni continuino a incitare la squadra. Dopo la vittoria con l'Inter ora la squadra di Allegri si prenderà qualche giorno di riposo durante la pausa nazionali, ma i sostenitori bianconeri stanno già pensando alla prossima partita. La Juve ha infatti comunicato che i biglietti per Juve-Verona del 1 aprile sono già sold out.