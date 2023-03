Juve, dopo la sosta c’è il Verona: Allegri senza due pedine per squalifica

Il match contro il Verona alla ripresa dopo la sosta: nella sfida contro i gialloblù Allegri dovrà fare a meno di due elementi importanti

redazionejuvenews

Una vittoria conquistata a San Siro prima del riposo in casa Juve. L'1-0 siglato da Filip Kostic permette alla squadra bianconera di arrivare alla sosta per le nazionali con una fiducia ritrovata. Nell'ultimo mese le quattro vittorie consecutive e il pass staccato per i quarti di finale di Europa League hanno caricato l'ambiente bianconero. Ora si guarderà con calma ai prossimi impegni tra campionato e coppe. Si tornerà in campo il 1 aprile, con i bianconeri che faranno ritorno all'Allianz Stadium, dove ospiteranno il Verona.

Il match contro i gialloblù aprirà un mese che ricco di impegni, 9 tra tutte le competizioni (Serie A, Europa League e Coppa Italia), che metteranno a dura prova le ambizioni della Vecchia Signora. La sosta arriva in un momento cruciale e permetterà al gruppo di recuperare energie e condizioni. Da monitorare infatti le condizioni degli infortunati che potrebbero rientrare in vista della gara contro la compagine veneta, come Arek Milik.

Nella sfida valevole per la 28a giornata di Serie A la squadra di Allegri dovrà fare a meno di due elementi importanti, causa squalifica. Si tratta di Adrien Rabiot e di Leandro Paredes che non saranno a disposizione del tecnico livornese. Il primo ha rimediato un'ammonizione pesante contro i nerazzurri ed essendo nella lista dei diffidatidovrà scontare un turno di squalifica. L'altro si è reso protagonista nel diverbio a fine gara con D'Ambrosio. Entrambi sono stati esplusi dal direttore di gara al termine della sfida e dovranno saltare almeno un turno di squalifica in campionato.