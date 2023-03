Juve scatenata, contatti avviati: “E’ successo in queste ore” | News

La vittoria emozionante nel derby della Mole è solo l'ultimo tassello di una rimonta inesorabile che la Vecchia Signora sta compiendo in campionato. Ancora in corsa sia in Coppa Italia che in Europa League, i bianconeri possono trasformare un'annata travagliata in qualcosa di importante dal punto di vista dei risultati.

Di certo la dirigenza non se ne starà con le mani in mano ad aspettare le sentenze dei vari tribunali. Le strategie per il futuro sono già state delineate e gli uomini mercato sono già in movimento per portare a Torino nuovi calciatori di alto livello. Come rivelato da Sportmediaset, la Juventus avrebbe già compiuto dei passi concreti per uno degli obiettivi estivi<<<