Juve, tre dubbi per Allegri: come stanno Vlahovic, Pogba e Chiesa?

Juve, come stanno Vlahovic, Pogba e Chiesa? Le ultime novità sui tre giocatori bianconeri in vista della ripresa della Serie A

redazionejuvenews

Il 4 gennaio la Juve tornerà di nuovo in campo, pronta a sfidare la Cremonese. Sulla carta dovrebbe essere una partita abbordabile ma le incognite sono molteplici, a partire dal modo in cui la squadra reagirà sul campo alle incognite legate alla società. Per Massimiliano Allegri non sarà semplice: il tecnico avrà bisogno di tutti. Ma come stanno Vlahovic, Pogba e Chiesa?

Gli allenamenti sono ormai ripresi da una settimana e tutti i tifosi della Juve sono in attesa di capire se e quando i tre top player bianconeri potranno scendere in campo. Pogba dopo l'infortunio al menisco laterale e l'operazione non ha ancora ripreso a correre. Il francese si è sempre allenato da solo in palestra: ci vorrà pazienza. Migliori invece le condizioni di Chiesa, che era sceso in campo anche nelle ultime gare del 2022. Sabato 17 dicembre nell'amichevole contro l'Arsenal potrebbe addirittura essere titolare.

Più complessa invece la situazione di Dusan Vlahovic che dopo essere stato eliminato dal Mondiale con la sua Serbia sta già per terminare le sue vacanze. A breve il classe 2000 è atteso a Torino dove dovrà svolgere alcuni esami per capire se la pubalgia è un lontano ricordo o meno. Le sue condizioni andranno monitorate giorno dopo giorno ma di sicuro il bomber serbo non è al meglio della sua forma fisica.