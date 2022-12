Juve, Pogba scalpita e corre verso il big match con il Napoli

Il centrocampista francese sta continuando il percorso personalizzato alla Continassa: il suo obiettivo è essere pronto per la grande sfida

redazionejuvenews

Mentre continuano gli sviluppi della vicenda giudiziaria legata all'inchiesta Prisma, c'è anche da pensare al campo. La Juventusda martedì ha ripreso ad allenarsi in vista della ripresa della Serie A. Manca meno di un mese infatti alla prima partita del 2023: il 4 gennaio in trasferta a Cremona. Il gruppo, ridotto a causa delle assenze dei giocatori che sono o sono stati al Mondiale, si sta allenando alla Continassa, ma c'è chi continua il suo percorso personalizzato: Paul Pogba.

Il centrocampista francese ha lavorato da solo mentre era in vacanza a Miami e ora sta proseguendo il programma di recupero con un preparatore bianconero. E ha un obiettivo chiaro in testa: la partita contro il Napoli del 13 gennaio. Potrebbe essere quello il palcoscenico del suo ritorno in campo nella seconda esperienza juventina, dopo essersi infortunato a luglio, durante la tournée negli Stati Uniti.

La data ovviamente non è una certezza. Dopo l'infortunio e le complicazioni successive, la cautela è d'obbligo. Ma nella testa del giocatore il traguardo è quello. Lui, Chiesa e Di Maria dovranno essere i grandi rinforzi della seconda parte di stagione, per una Juve che proverà a inseguire il Napoli e ad andare in fondo a Europa League e Coppa Italia.