Juventus, le date e gli orari del doppio match con il Friburgo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato date e orari della doppia gara con il Friburgo , ottavo di finale dell' Europa League . Ecco la nota: "Sarà faccia a faccia tra Juventus e Friburgo negli ottavi di finale di UEFA Europa League. I bianconeri, dopo aver eliminato il Nantes (1-1 all'Allianz Stadium e successo 3-0 in terra francese con la straordinaria tripletta di Angel Di Maria), sono pronti ad affrontare i tedeschi, fin qui protagonisti di una grande stagione. JUVE-FRIBURGO, QUANDO SI GIOCA? Juventus-Friburgo, gara d'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, si gioca il 9 marzo 2023 alle ore 21:00 all'Allianz Stadium. FRIBURGO-JUVE, QUANDO SI GIOCA? L'appuntamento con Friburgo-Juventus è, invece, fissato per il 16 marzo 2023 alle ore 18:45 all'Europa-Park Stadion".

Di seguito le fasi di vendita per la partita dell'Allianz: "E' fatta. La Juve ha superato il Nantes e adesso accede agli ottavi di Finale di UEFA Europa League. Domani conosceremo dal sorteggio di Nyon il nome della nostra prossima avversaria, ma intanto cominciate a prendere nota delle fasi di vendita per la partita! TUTTE LE FASI Prelazione sul posto per gli abbonati 22/23: Dalle ore 10:00 alle ore 23:59 del 28/02/2023.