La Juve si prepara al mini tour de force: 3 partite in 8 giorni

Sampdoria, Villareal e Salernitana: la Juve si prepara ad affrontare tre squadre nel giro di otto giorni. Un tour de force fondamentale

Grazie alla vittoria contro lo Spezia la Juventus in Serie A è arrivata a quota 14 risultati utili consecutivi . I problemi di inizio stagione sono ormai quasi un lontano ricordo e i bianconeri possono ora guardare al futuro con maggiore ottimismo. A dieci giornate dalla fine tra i tifosi bianconeri si comincia a parlare di Scudetto : realtà o follia? Recuperare il terreno perso è molto difficile, ma in linea teorica è un'impresa possibile.

Gran parte della stagione bianconera sarà decisa nei prossimi giorni: tra il 12 e il 20 marzo la Juventus si giocherà praticamente tutto. Sampdoria, Villareal e Salernitana, tre partite nel giro di otto giorni. Tre sfide fondamentali per Serie A e Champions League, che potrebbero segnare il futuro della squadra di Massimiliano Allegri. Partiamo dalla partita più importante, Juventus-Villareal. La regola dei gol in trasferta non esiste più, dopo l'1 a 1 del match d'andata i bianconeri dovranno vincere. Portare a casa il risultato non sarà facile, soprattutto dovendo fare i conti con una lunga serie di infortunati. Per il match contro i sottomarini gialli, però, il tecnico bianconero spera di riavere a disposizione Paulo Dybala. Con la Joya in campo le possibilità di passare il turno aumenterebbero.