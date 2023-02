Juve, Causio: “Spero Di Maria giochi contro il Torino come contro il Nantes”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Franco Causio ha parlato del derby della Mole in programma tra Juve e Torino: "Di Maria ha vissuto tanti derby in carriera, non ha bisogno di consigli. Uno glielo do comunque: contro il Toro, martedì, giochi come a Nantes! In Coppa è stato straordinario e mi auguro si ripeta contro il Toro. Rinnovo? Io glielo farei, certo. Io ho vinto un Mondiale a 33 anni ed erano altri tempi. Adesso le carriere si sono allungate".