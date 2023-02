Verso il Derby della Mole: Allegri bestia nera del Torino

Martedì la Juventus tornerà in campo per affrontare il Torino, nel match che chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci dalla vittoria di Nantes, valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, vogliono continuare la striscia positiva. In campionato infatti la squadra di Allegri ha vinto le ultime due contro Fiorentina e Spezia. Nonostante questo, non mancano le critiche per il tecnico livornese, per la qualità del gioco espresso.