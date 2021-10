Juve, per blindare la difesa Allegri punta tutto sull’esperienza

Riuscirà la Juve a mantenere finalmente la porta inviolata? Per farlo Allegri potrebbe puntare tutto sull'esperienza di Chiellini e Bonucci

I due centrali sono una coppia difensiva affiatata, che nel corso di Euro2020 ha dimostrato di essere ancora, nonostante l'età, una delle più forti al mondo. I difensori italiani potrebbero partire titolari contro il Torino e far vedere ancora a tutti la loro infinita qualità. Chiellini, in particolare, quando vede granata diventa una forza della natura: il classe 1984 ha incontrato il Torino ben 18 volte, senza mai perdere. Una statistica niente male. Sul sito ufficiale della Juventus, il club bianconero ha poi fatto notare a tutti un'interessante curiosità anche su Bonucci: "La prossima sarà la 250ª vittoria in Serie A per Leonardo Bonucci. Tra i giocatori attualmente nella competizione solo Giorgio Chiellini (254) e Samir Handanovic (252) hanno già tagliato questo traguardo. Considerando tutti i giocatori in attività si aggiunge Gianluigi Buffon, con 396". (Juventus)