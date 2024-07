Juve, Toni vota Vlahovic: “Può essere l’anti Lautaro”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Luca Toni ha parlato dell'attaccante della Juve Dusan Vlahovic: "Può fare 20 o 30 gol"

Dusan Vlahovic riuscirà a trascinare la Juve alla vittoria? Intervistato da La Gazzetta dello Sport Luca Toni ha detto: “Dusan può essere l’anti Lautaro. Se Vlahovic è in forma e la Juve farà bene, vivremo una bella sfida. Ma vediamo anche se Osimhen alla fine resterà a Napoli o andrà via. E attenzione a Morata. Alvaro è un attaccante che mi è sempre piaciuto e sarà un valore aggiunto per il Milan”.

Juve, le parole di Toni su Vlahovic

“Non so se saranno 30, 25 o 20 i gol di Dusan il prossimo anno, ma senz’altro Thiago Motta aiuterà Vlahovic a giocare maggiormente con la squadra. Al di là delle reti, che Vlahovic ha sempre segnato, sono convinto che il serbo sarà più centrale nel gioco della Juve. Motta è un allenatore che fa giocare bene il centravanti, lo fa legare con la squadra”, ha concluso.