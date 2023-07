News Juve / Tifosi senza parole: la notizia su Pogba è arrivata poco fa

Pogba più costoso per la Juve di Neymar e Messi

Pogba la scorsa stagione ha giocato 161 minuti. Significa che - considerando il suo compenso - il calciatore è costato alla Juventus 49.689 mila euro ogni minuto trascorso in campo. Nessuno come lui l'anno scorso: staccatissimo Hazard (38.265 al minuto) per non parlare di Neymar (13.124 al minuto) e Messi (9.623 al minuto). E' ovvio che l'infortunio ha fatto la differenza ma la paura è che dei problemi potranno esserci anche nella stagione che sta per cominciare. Cosa - questa - che renderebbe le casse della Juventus ancor più esposte a difficoltà. Ecco il motivo per cui in questi giorni si parla anche di un suo possibile addio. La Juventus ci sta ragionando. Quello che avverrà alla fine lo staremo a vedere ma è certo che qualche pensiero, ovviamente, andrà fatto. Detto questo, parlando di calciomercato e di Juventus, attenzione: Giuntoli starebbe lavorando a qualcosa di molto grosso <<<