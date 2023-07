News Juve / Decisione folle di Allegri? Il sostituto di Pogba…

La stagione 2023/24 si avvicina sempre di più e la Juve è occupata su più fronti. Da una parte la squadra di Allegri si trova in tourneè negli USA , pronta a sfidare Milan e Real Madrid, occasione perfetta per mettere alla prova i nuovi acquisti e provare nuove strategie.

Dall'altra la dirigenza continua a muoversi sul mercato, pronta a regalare a Max una rosa ancora più competitiva. Giuntoli è pronto a rivoluzionare la squadra e con Pogba ai box per infortunio e dopo aver visto sfumare Milinkovic-Savic è alla ricerca di un altro centrocampista. Allegri però potrebbe aver già trovato il nome perfetto.

Juventus Football Club: pazza idea di Allegri

Il Pogba-bis è fin qui un flop sotto ogni punto di vista. Il francese la scorsa stagione ha giocato pochissime partite, fermato da una serie infinita di problemi fisici. Ora il Polpo vuole tornare al più presto in campo, ma Allegri è cauto: "L’obiettivo è cercare di recuperarlo il prima possibile, ci vuole cautela. Bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra". In quest'ottica, quindi, Max ha deciso di provare una soluzione alternativa.