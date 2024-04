Juve, l’offerta per i tifosi per le due ultime gare in casa

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui tifosibianconeri. Ecco il comunicato: "Bianconeri, c'è un nuova offerta in arrivo e un "Games Pack" pensato per le vostre esigenze! A partire dalle ore 12:00 di giovedì 15 febbraio 2024 è in vendita un nuovo "Games Pack" che includerà le gare interne contro Fiorentina, Salernitana e Monza - risparmiando rispetto all’acquisto del singolo biglietto e di avere in regalo un esclusivo zaino in omaggio. In alcuni settori sarà prevista una promozione dedicata alle famiglie con un prezzo speciale per gli Under 16. Si tratta, ancora una volta, di una soluzione che permette di assistere a tre match, sempre più decisivi per il prosieguo della stagione dei bianconeri, a un prezzo considerevolmente vantaggioso rispetto all'acquisto di una singola sfida. Lo zaino potrà essere ritirato dal solo intestatario del 3 games pack presso lo Juventus Megastore (Allianz Stadium) dal 21 marzo al 25 aprile esibendo esclusivamente il biglietto della partita Juventus-Fiorentina".