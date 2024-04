Il Daily Mail punge la Juve: “Cosa hanno fatto di male i tifosi…”

Il Daily Mail, quotidiano inglese, ha parlato della Juve. Ecco le parole di un giornalista sul tabloid: "Cosa hanno fatto i tifosi per meritarsi questo? Questa è la domanda principale che i tifosi della Juve continuano a porsi dopo aver sopportato l'ennesima prestazione mediocre nel pareggio per 0-0 con il Milan. Il terzo posto in classifica sembra sempre più precario e i tifosi scontenti continuano a chiedere un cambiamento radicale. Massimiliano Allegri ha creato un'atmosfera molto tesa e inquieta all'interno dello spogliatoio e il nervosismo dei giocatori in campo sembra così evidente da non poter essere ignorato. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa non tollerano più la gestione tecnica dell'allenatore e soffrono per la sua ossessione verso il pragmatismo. Contro il Milan, le scelte sbagliate di Allegri hanno lentamente ridotto il raggio d'azione della squadra, riducendo l'attacco a un'imitazione sdentata della somma delle sue parti. A fine partita gli uomini più pericolosi in attacco, nonostante il pessimo gioco espresso, sono stati Adrien Rabiot e Federico Gatti, mettendo ulteriormente a nudo la totale mancanza di idee offensive".