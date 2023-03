Juve, Tebas attacca: “Il PSG bara. Superlega? Voleva fare un colpo di stato”

Intervenuto a margine di un evento organizzato da Marca, il presidente de La Liga Tebas è tornato a parlare della Superlega : “E’ un modello che vuole espropriare il calcio medio-piccolo e prendersi tutto . Non è un modello competitivo quanto un concetto per cui i più ricchi d’Europa dovrebbero governare il calcio. Volevano fare un colpo di stato nel 2021 e lo stesso cerca ora Al Khelaifi, anche se più lentamente”.

Chiosa finale sul caso Negreira che ha scosso il campionato spagnolo: “Mi fa perdere il sonno, è il più grave problema di reputazione e integrità della competizione che ci sia mai capitato nella nostra del nostro calcio. Servono spiegazioni. La questione è molto seria, ma va distinta in due questione: un conto è comprare gli arbitri, e io penso che non sia successo dato che non ci sono prove, un altro è pagare per influenzare le decisioni”. E parlando di Barcellona: “Mancato tesseramento di Gavi? Un provvedimento cautelare scattato perché si sono presentati con un giorno di ritardo. E abbiamo vinto”.