Juve, l’ex presidente del Real Madrid attacca la Superlega: “E’ un pasticcio”

L'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon in un'intervista a El Nacional ha parlato del progetto di Juve, Real e Barca per la Superlega

Intervistato da El Nacional l'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha detto: « La Superlega, almeno per come è stata concepita, è un pasticcio. Non dimentichiamo che è durata 48 ore. Anche la banca che l’ha sostenuta si è scusata per essere stata coinvolta in un progetto che ha generato il rifiuto di tutto il calcio. Ci sono state manifestazioni da parte dei tifosi, un fatto molto sorprendente. Gli inglesi hanno insegnato una lezione.

Apprezzano molto la meritocrazia e un certo numero di club ha deciso che sarebbero stati loro a viaggiare in prima classe e gli altri in turistica. Inoltre, è stato sollevato nel momento peggiore, quando molti club stavano lottando per sopravvivere a causa della pandemia. E' stato eliminato il principio di solidarietà, che è estremamente importante nel calcio, oltre a non spiegare nulla su come sarebbe andata, sulla distribuzione dei i soldi, su come sarebbe stata la competizione. Niente di ciò che è stato fatto ha mostrato che si trattava di un progetto serio».